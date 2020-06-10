- İngiltere'de ikinci köle tüccarına ait heykel kaldırıldı
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- İngiltere'de ikinci köle tüccarına ait heykel kaldırıldı

- İngiltere'de ikinci köle tüccarına ait heykel kaldırıldı Londra'da bulunan köle tüccarı Robert Milligan'a ait heykel kaldırıldı.

10.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:39

- İngiltere'de ikinci köle tüccarına ait heykel kaldırıldı

LONDRA - Londra'da bulunan köle tüccarı Robert Milligan'a ait heykel kaldırıldı.

ABD'de gözaltına alındığı sırada polis şiddeti sonucu ölen 46 yaşındaki George Floyd'un ardından birçok ülkede ırkçılık karşıtı protestolar gerçekleştiriliyor. İngiltere'de de Londra, Manchester ve Bristol şehrinde binlerce kişi "Black Lives Matter" (siyahilerin hayatı önemlidir) ve "I can't breath" (nefes alamıyorum) sloganları atarak yürüyüş düzenlendi. Bristol şehrinde gerçekleştirilen eylemler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın heykelinin ip ve halat yardımı ile yıkılarak nehre atıldı. Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, tüm heykellerin gözden geçirilmesi için talimat verdi. Başkan Khan yaptığı açıklamada, "Londra kentinde kölecilikle ilişkilendirilebilecek tüm heykellerin kaldırılması için çalışmalar yapılmalı" dedi. Londra Belediye Başkanı Khan'ın bu açıklamasının ardından Londra'nın West India Quay bölgesinde bulunan köle tüccarı Robert Milligan'ın ait heykel kaldırıldı. İkinci kez bir köle tüccarına ait heykel tepkiler üzerine belediye tarafından söküldü. Heykel vinçle götürüldü.

- İngiltere'de ikinci köle tüccarına ait heykel kaldırıldı

Kaynak: İHA

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