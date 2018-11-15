İngiltere'de İkinci İstifa

İngiltere ikinci istifa haberi ile sarsıldı. İngiltere'de Brexit Bakanının ardından İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey de istifa etti.

İngiltere güne istifalarla başladı. Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından istifa ettiğini duyuran Brexit Bakanı Dominic Raab'ın ardından ikinci istifa İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey'den geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan McVey, Başbakan Theresa May'e sunduğu mektubu paylaşarak, "Bu sabah Bakanlar Kurulundan istifa ettiğimi Başbakana ilettim" ifadelerini kullandı. Muhalefetteki işçi partisi ise Başbakan Theresa May'in istifasını istiyor.

Sabah saatlerinde Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara da aynı gerekçe ile istifa etmişti. - LONDRA