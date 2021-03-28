İngiltere'de ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 2.5 milyonu geçti
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İngiltere'de ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 2.5 milyonu geçti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İngiltere'de ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 2.5 milyonu geçti

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi(NHS England), 25 milyondan fazla kişinin aşılandığı ülkede, 2.5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısının uygulandığını duyurdu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi(NHS England), 25 milyondan fazla kişinin aşılandığı ülkede, 2.5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Kovid-19  aşısının uygulandığını duyurdu.

İngiltere'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 715 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 329 bin 180'e ulaştı.İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi(NHS England) ise ülkede 2.5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Kovid-19  aşısının uygulandığını açıkladı. Ulusal Sağlık Sistemi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 25 milyondan fazla kişiye ilk doz koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığı İngiltere'de 2.5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz Kovid-19  aşısının uygulandığı belirtildi. Yaklaşık 900 bin kişinin ikinci dozunu geçen hafta aldığı ve bunu da bir önceki haftanın yaklaşık iki katı olduğu ifade edildi.

NHS'DEN AŞI OLUN ÇAĞRISI

NHS birinci basamak Sağlık Müdürü Dr. Nikki Kanani, "İngiltere'deki NHS şu anda 25 milyon insanı aşıladı ki bu ülke çapında hızla çalışmaya devam eden NHS personeli için inanılmaz bir başarı. Henüz ilk dozu almamış insanlardan biri iseniz, lütfen gelin. Sadece sizi değil çevrenizdekileri de koruyacak olan hayat kurtaran Kovid-19 aşısını olun" ifadelerini kullandı.


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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