İngiltere'de hükümetin zam teklifini yetersiz bulan hemşireler gösteri düzenledi
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İngiltere'de hükümetin zam teklifini yetersiz bulan hemşireler gösteri düzenledi

07.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:52
İngiltere'de hükümetin zam teklifini yetersiz bulan hemşireler gösteri düzenledi

İngiltere'de hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden ulusal karantinaya rağmen gösteri düzenledi.

İngiltere'de hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devam eden ulusal karantinaya rağmen gösteri düzenledi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya gelen hemşireler, "artık boş alkış ve jest yok, maaşa zam ver, sağlık sistemini destekle" yazılı pankart taşıdı.

Hükümetin bütçe düzenlemesi kapsamında sağlık çalışanlarına sunduğu yüzde 1'lik zammı yetersiz bulan hemşireler, zammın yüzde 15 yapılması çağrısında bulundu.

Burada açıklama yapan Helen O'Connor, 28 yıl hemşire olarak görev yaptığını ve ücretlerin azlığı nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

Şu an ülkede birçok hemşirenin ücret yetersizliği nedeniyle gıda bankalarından destek aldığına dikkati çeken O'Connor, Kovid-19 salgını sırasında binlerce insanın hayatını kurtaran hemşirelere yapılan yüzde 1'lik zam teklifinin onları hiçe saymak anlamına geldiğini, maaşların iyileştirilmemesi durumunda çok sayıda hemşirenin iş bırakabileceğini belirtti.

İngiltere'de hemşire sendikası Royal College of Nursing (NRS) Güneydoğu İngiltere Bölge Sorumlusu Patricia Marquis, dün yaptığı açıklamada, hükümetin sağlık çalışanlarına yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan "önemli sayıda" hemşirenin Kovid-19 salgını sona erdiğinde iş bırakabileceği bildirmişti.

Marquis, "Hükümetten yedikleri bu tokat hemşirelerin, hükümetin ve halkın bir kısmının kendilerine yeterince değer vermediği yönündeki hislerini güçlendirdi." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise sağlık çalışanlarına sundukları maaş zammını savunarak, zammın salgın nedeniyle ülkenin içinde bulunduğu zor mali koşulları yansıttığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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