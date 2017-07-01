Ingiltere'de Hükümet Protesto Edildi - Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi iktidardaki Muhafazalar Partiyi ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i protesto etti.



Londra'da İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin binası önünde toplanan protestocular, "May görevi bırak", "Yeter" yazılı pankartlar taşıdı.



Göstericiler, Muhafazakar Partinin kemer sıkma politikalarını eleştirdi.



BBC binasının önünde başlayan protesto, İngiltere Başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Street önünde son buldu.