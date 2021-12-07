İngiltere'de hükümet, 300 bin uyuşturucu bağımlısının tedavisi için kaynak ayıracak

İngiltere'de hükümet, çeşitli suçlara karışan 300 bin uyuşturucu madde kullanıcısının rehabilitasyon ve tedavisine yeni kaynak ayrılacağını duyurdu. Başbakan Johnson, Liverpool'da katıldığı polis baskınında konuyla ilgili yeni planı duyurdu.

Hazırlanan 10 yıllık stratejiye göre İngiltere'de uyuşturucu bağımlılığına yönelik tedavi için 780 milyon pound ayrılacak.

Planda, kırsal bölgedeki 2 binden fazla uyuşturucu çetesiyle mücadele için 300 milyon pound harcanması da yer alıyor.

Hükümet, bazı uyuşturucu kullanıcılarının sürücü ehliyeti ve pasaportlarına el konabileceğini de belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Liverpool kentinde "Operation Toxic" (Zehir Operasyonu) adlı polis baskınlarına dahil oldu ve hükümetin yeni planını operasyonda giydiği polis üniformasıyla anlattı.

Johnson, kırsal bölgelerdeki çetelere karşı çok sert tedbirler alacaklarını, şimdiden 1500 çetenin çökertildiğini, 2 bininin de hedefte olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı, plan kapsamında tedavisi hedeflenen 300 bin uyuşturucu kullanıcısının, hırsızlık suçlarının yaklaşık yarısından sorumlu olduğu bilgisini verdi.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise atılması plananlan adımların "çok geç kaldığını" ifade ederek, polis bütçesindeki kesintilerin çetelere fırsat verdiği eleştirisini yaptı.

Duyurulan yeni stratejide, İngiltere'deki tüm yerel yönetimlere tedavi ve rehabilitasyon için kaynak sağlanacak. Öncelik ise en çok ihtiyaç duyulan 50 belediyeye verilecek.

Strateji, uyuşturucu bağımlılığını "kronik sağlık sorunu" olarak ele alıyor. Madde bağımlılarının barınma imkanlarına erişimi ve işsizlik sorunu gibi boyutları da planda ele alınıyor.

BBC Muhabiri Mark Easton, ayrılan yeni bütçenin uyuşturucuyla mücadelede yeni bir dönemi açabileceği yorumunu yapıyor. Ancak Easton, seçmenlerden gelen "sert adımlar atma" baskısının, tedavi ve hayata yeniden kazandırma gibi "sessiz" ama etkili adımlar yerine uyuşturucu baskınları yapmaya yöneltebileceği değerlendirmesini de yapıyor.