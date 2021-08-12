İngiltere'de hukuk firması karantina otel uygulamasını yargıya taşıyacak

İngiltere'de bir hukuk şirketi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından ülkeye gelen kişilere uygulanan karantina politikası hakkında adli inceleme yapılmasını talep etti.

İngiltere'de bir hukuk şirketi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından ülkeye gelen kişilere uygulanan karantina politikası hakkında adli inceleme yapılmasını talep etti.

BBC'nin haberine göre, Londra merkezli hukuk şirketi PGMBM, uygulamayı, "yasa dışı olarak özgürlükten mahrum etme" şeklinde niteleyerek yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

PGMBM yetkilisi Tom Goodhead, yaptığı açıklamada, zorunlu otel karantinasının insan haklarına aykırı olduğunu savunarak uygulamayla tam aşılı ve Kovid-19 testleri negatif çıkan kişilerin haksız yere hapsedildiğini belirtti. Goodhead, "Mahkumlar, otellerde karantinaya alınan kişilere kıyasla daha fazla özgürlüğe sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, söz konusu uygulama için adli inceleme yapılmasını talep ederek karantina otelinde kalan herkes için tazminat istedi. Ayrıca tazminata ek olarak karantinada otelde kalan kişilerin konaklama masraflarının iadesi talep edildi.

Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarılmıştı.

İngiltere uluslararası seyahat listesini güncellemişti

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yapmıştı. Bu listeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Hindistan ve Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden "sarı listeye" alınmıştı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer