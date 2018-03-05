İngiltere'de Hizmet Sektörü Şubat Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü

İngiltere'de şubat ayında hizmet sektörü beklentinin üzerinde büyüdü.

IHS Markit verilerine göre, İngiltere'de şubatta hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 53,3 olan beklentinin üzerine çıkarak 54,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ocakta ülkede hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi 53 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinde 50 seviyenin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralma olarak yorumlanıyor.

Veriye ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Baş Ekonomisti Chris Williamson, "İnşaat sektöründe de görülen duraklamadan çıkış ile birlikte ekonominin toplamda şubat ayında yenide bir ivme kazandığını gözlemiyoruz." ifadelerini kullandı.