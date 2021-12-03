İngiltere'de hizmet sektörü kasımda hız kesti

İngiltere'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasım ayında 58,5 seviyesine geriledi.

IHS Markit/CIPS verilerine göre, ülkede bu yılın ekim ayında 59,1 seviyesinde olan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasım ayında 58,5 olarak kayıtlara geçti.

IHS Markit/CIPS tarafından iş dünyası temsilcileriyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 32'si kasım ayı itibarıyla yeni sipariş taleplerinde artışın görüldüğünü bildirdi.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, ankete göre kasım ayı itibarıyla haziran ayından bu yana yeni sipariş taleplerinden en güçlü performansın sergilendiği kaydedildi.

Ankete katılanlar arasında kasım itibarıyla yeni siparişlerde düşüşün gözlemlendiğini bildirenler yüzde 16 seviyesinde kaldı.

Açıklamada, enerji, ücret ve fatura giderlerindeki artış nedeniyle maliyetlerde de arttığı, hizmet sağlayıcı şirketlerin fiyatlarındaki artış hızının kayıtların tutulmaya başlandığı 1996 yılının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiltere'de hizmet ve imalat sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi ise bu yılın kasım ayında 57,6 seviyesine geriledi.

Bir önceki ayda (ekim) ülkede bileşik PMI 57,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet