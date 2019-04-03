İngiltere'de Hizmet Sektörü Daraldı

LONDRA (AA) – İngiltere'de hizmet sektörü mart ayında daraldı.

IHS/Markit'in verilerine göre, İngiltere'de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında bir önceki ayda kaydedilen 51,3 seviyesinden 48,9 seviyesine geriledi.

Böylece, ülkede, hizmet sektörü PMI verisi mart ayında 2016 yılının haziran ayından bu yana ilk kez 50 seviyesinin altını görmüş oldu.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

IHS/Markit'ten verilere ilişkin yapılan açıklamada, "Sektördeki müşterilerin yeni projelere başlamadan önce Brexit'e ilişkin olarak bir çözüm bulunmasını beklediğine, yerel politik belirsizlik nedeniyle talebin baskılandığına ilişkin raporlar var. Sektördeki yeni sipariş taleplerinde bozulma var." ifadeleri kullanıldı.

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, "Hizmet sektöründeki aktivitenin azalması İngiltere'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) mart ayında daraldığı anlamına geliyor. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomi duraklarken, önümüzdeki aylarda gerileme dönemine girme riski ile karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de hizmet sektörü toplam ekonominin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA