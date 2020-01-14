İngiltere'de HIV virüsü taşıyan 'Anthony' lakaplı pilot adayı gerçek kimliğini açıkladı

14.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:25

İngiltere'de AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı için uçuş eğitimi alması engellenmek istenen ancak girdiği hukuk mücadelesini kazanan pilot adayı, sonunda kimliğini kamuoyuna açıkladı.



Şu ana kadar "Pilot Anthony" takma adıyla yürüttüğü hukuk mücadelesini sosyal medyada kamuoyuyla paylaşan 31 yaşındaki pilot James Bushe, HIV virüsü taşıyıp gerçek kimliğini saklamak zorunda kalan ve farklı ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalan insanlarla dayanışma adına bu adımı attığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle