- İngiltere'de heykel protestolarında olaylar çıktı
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- İngiltere'de heykel protestolarında olaylar çıktı

- İngiltere'de heykel protestolarında olaylar çıktı İngiltere'de köle tüccarları ve ırkçı kişilerin heykellerinin kaldırılması için yapılan protestolarda olaylar çıktı.

13.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:01

- İngiltere'de heykel protestolarında olaylar çıktı

LONDRA - İngiltere'de köle tüccarları ve ırkçı kişilerin heykellerinin kaldırılması için yapılan protestolarda olaylar çıktı.

İngiltere'de binlerce kişi sokaklara inerek, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Göstericiler, köle tüccarları ve ırkçı kişilere ait heykellerin kaldırılması için bugün başkent Londra'da birçok noktada gösteri yaptı. Protestocular, Parlamento Meydanı'nda bulunan Winston Churchill heykelinin, başbakanlık önünde bulunan şehitler anıtının, Trafalgar Meydanı'nda bulunan Kral 2. James ve ABD'nin kurucusu George Washington'a ait heykellerin kaldırılmasını istedi. Polis, heykelleri gösterilerde zarar verilmemesi için metal plakalar ile korumaya aldı. Aşırı sağcı gruplar ise heykelleri korumak için sokağa inince tansiyon iyice yükseldi. Polis, iki grubun bir araya gelmemesi için geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı yolları ise barikatlar ile kapattı. Aşırı sağcı grupların Başbakanlık binasının bulunduğu bölgeye ilerlemek istemesi nedeni ile polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Trafalgar Meydanı'nda karşı karşıya gelen grupları ise polis güçlükle ayırdı. Aşırı sağcı grup polise taş, şişe ve benzeri cisimler ile saldırdı.

Öte yandan Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Bristol kentindeki bir köle tacirine ait heykel, göstericiler tarafından devrilip denize atılmış, Londra'da ise bir köle sahibine ait heykel yetkililerce kaldırılmıştı. Eski Başbakan Winston Churchill'in torunlarının BBC'ye verdiği röportajda ise gösteriler devam ederse Churchill'in heykelinin korunması için müzeye kaldırılması gerektiği ifade edildi.

- İngiltere'de heykel protestolarında olaylar çıktı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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