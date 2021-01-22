İngiltere'de hazır giyim mağazalarının satışlarında son 23 yılın en sert düşüşü yaşandı
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İngiltere'de hazır giyim mağazalarının satışlarında son 23 yılın en sert düşüşü yaşandı

22.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:47
İngiltere'de hazır giyim mağazalarının satışlarında son 23 yılın en sert düşüşü yaşandı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazır giyim perakende mağazalarının satışları 2020 yılında yüzde 25,1 azaldı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazır giyim perakende mağazalarının satışları 2020 yılında yüzde 25,1 azaldı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede salgın nedeniyle hazır giyim perakende mağazalarının satışları yüzde 25,1 azalarak son 23 yılın en sert daralmasını kaydetti.

ONS açıklamasında, "Karantina döneminde çoğu insanın evlerden çalışıyor olması ve daha az sosyalleşme imkanı bulunması nedeniyle, kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerden biri hazır giyim oldu." İfadelerine yer verildi.

İngiltere'de ayrıca 2020 yılında akaryakıt satışları yüzde 22,2, hazır giyim harici diğer mağazaların satışları da yüzde 11,6 azaldı.

İnternet üzerinden satışları arttı

Öte yandan ülkede 2020 yılında online perakende satışları ise bir önceki seneye kıyasla yüzde 46,1 artarak, son 24 yılın en sert yükselişini kaydetti.

Ülkede 2020 yılında yeme içme sektörünün online perakende satışları yüzde 79,3, diğer mağazaların online perakende satışları ise yüzde 73,4 arttı.

İngiltere'de 2020 yılının mart ayından bu yana Topshop, Burton, Dorothy Perkins gibi markaları bünyesinde bulunduran Arcadia Group, Debenhams, Edinburgh Woollen Mill Group, Oasis, Warehouse gibi pek çok dünyaca ünlü perakende zinciri iflas etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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