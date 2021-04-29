İngiltere'de hayvanlara kötü muameleye verilecek hapis cezası 6 aydan 5 yıla çıkarıldı
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İngiltere'de hayvanlara kötü muameleye verilecek hapis cezası 6 aydan 5 yıla çıkarıldı

İngiltere'de hayvanlara kötü muameleye verilecek hapis cezası 6 aydan 5 yıla çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de hayvanlara kötü muamelede bulunanlara verilecek hapis cezası 6 aydan 5 yıla çıkarıldı.

İngiltere'de hayvanlara kötü muamelede bulunanlara verilecek hapis cezası 6 aydan 5 yıla çıkarıldı.

Güncellenen Hayvan Sağlığı Yasası, bugün Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının ardından 29 Haziran 2021'de yürürlüğe girecek.

Buna göre, mahkemeler köpek dövüşü, köpek ve kedi yavrularının istismar edilmesi, bir köpeğin kulaklarının yasa dışı şekilde kesilmesi ve çiftlik hayvanlarının ağır şekilde ihmali ile ilgili davalarda daha sert cezalar verebilecek.

6 ay olarak öngörülen hapis cezasının 5 yıla çıkarıldığı yasayla suçlu bulunanlara ayrıca sınırsız para cezası da kesilebilecek.

Bu konuda Avrupa'daki en katı düzenlemeler arasında yer alan yasa, Finn Yasası olarak da biliniyor.

"Güçlü bir caydırıcılık işlevi görecek"

Adını bir şüpheli takibi sırasında bıçaklanan polis köpeği Finn'den alan ve Haziran 2019'da yürürlüğe giren Finn Yasası'nın güncellemesi sayesine sadece hizmetlerde kullanılan köpek ve atlar değil diğer hayvanlar da korunabilecek.

Finn'in bakıcısı polis memuru David Wardell, düzenlemeye ilişkin, "Bu yolculuğa, harika hizmet hayvanlarımızın halkımıza hizmet ederken hak ettikleri korumaya sahip olmalarını sağlamak ve bir yanlışı düzeltmek için 4,5 yıl önce başlamıştım. Bugün Finn Yasası projesinin son bölümünün yürürlüğe gireceğini görmekten dolayı havalara uçuyorum." dedi.

Hayvanlara Yönelik Zulmü Önleme Derneği Başkanı Chris Sherwood ise yasanın ülkedeki hayvanların korunması açısından doğru bir karar olduğunu belirterek, "Daha sert cezalar potansiyel hayvan istismarcıları için daha güçlü bir caydırıcılık işlevi görecek ve hayvanlara yönelik zulmü kesin olarak ortadan kaldırma amacımızda bize yardım edecektir." ifadesini yaptı.

Polis köpeği Finn 2016'da bir şüphelinin takibi sırasında göğsünden ve başından ciddi şekilde yaralansa da saldırgana sadece cezai zarar suçlaması yöneltilebilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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