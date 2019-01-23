İngiltere'de Havayolu Şirketleri Anlaşmasız Brexit'e Karşı Yiyecek Stokluyor

–İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılma riskine karşılık ülkede emniyetten ulaşıma kadar birçok alanda tedbirler alınmaya devam ediliyor.

İngiltere'deki havalimanları anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmesi durumunda uçuşlar için gıda stoklamaya başladı.

Ülkedeki 20'den fazla hava yolu şirketine servis sağlayan İsviçre merkezli Gate Gourmet, aralarında British Airways, Virgin Atlantic ve easyJet'in de bulunduğu havayollarına uçuşları için stok yiyecek sağlıyor.

Dondurulmuş gıdaların birçoğunun Avrupa'dan gelmesi nedeniyle anlaşmasız Brexit sonucu sınırda yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun havayollarının tedarikini etkileyebileceği endişesi yaşanıyor.

İsviçre merkezli şirketin Batı Avrupa'dan sorumlu direktörü Stephen Corr Bloomberg'e verdiği röportajda, şirketlerin hazırlık yapmamaları halinde zor durumda kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Dondurulmuş pizzalar, atıştırmalıklar ve tatlılar şirketin İngiltere, Peterborough'daki deposunda stoklanıyor. Bu stokların herhangi bir aksama yaşanması halinde 7 ile 10 günlük ihtiyacı karşılaması öngörülüyor.

Diğer yandan yine anlaşma olmadan bir Brexit'in gerçekleşmesi durumunda bir milyona kadar uçak biletinin iptal edilebileceği uyarısı yapıldı.

Uluslararası Ulaşım Birliği (IATA) anlaşmasız Brexit olması halinde satın alınan beş milyona yakın uçak biletinin risk altında olduğunu açıklamıştı. - Yağcı

Kaynak: DHA