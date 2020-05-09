İngiltere'de havalimanlarına 14 gün karantina kuralı

İngiltere, ikinci bir koronavirüs (Covid-19) dalgasını engellemek için ülkeye havayoluyla giriş yapan yolculardan kendilerini iki hafta karantina almaları kuralını getiriyor.

İngiltere, ikinci bir koronavirüs (Covid-19) dalgasını engellemek için ülkeye havayoluyla giriş yapan yolculardan kendilerini iki hafta karantina almaları kuralını getiriyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında olan İngiltere'ye havayolu ile giriş yapan yolculardan kendilerini 14 gün süreyle karantinaya almaları ve bunun için bir adres beyan etmeleri istenecek. Bu kurala uymayanlar bin sterline kadar para cezasına çarptırılabilecek veya sınır dışı edilebilecek. Söz konusu kural, yurt dışından ülkeye giriş yapan İngiliz vatandaşları için de geçerli olacak. İrlanda'dan gelen yolcular bu uygulamanın dışında tutulacak. Uygulamanın Mayıs ayı sonunda başlaması bekleniyor.

JOHNSON'IN YENİ YOL HARİTASI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Son verilere göre İngiltere, havalimanlarından giriş yapan yolcuları sağlık kontrolünden geçirmeyen ve sınırlarını uçuşlara kapatmayan dünyadaki birkaç ülkeden biri. Salgın sırasında İngiltere'ye yurt dışından binlerce yolcu giriş yaptı. Hükümet ise bu yolcuların büyük bir kısmının evlerine dönen İngiliz vatandaşları olduğunu söylüyor. Diğer yandan Başbakan Boris Johnson, Pazar günü ülkenin salgınla mücadelesinde kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgili yeni bir yol haritası açıklaması bekleniyor. İngiltere'deki kısmi karantina 7 Mayıs'ta sona erdi. Avrupa'da salgından ölenlerin en fazla olduğu ülke İngiltere oldu. 8 Mayıs Cuma günü itibariyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241'e yükseldi.

Kaynak: DHA