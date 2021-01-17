İngiltere'de hastanelere 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor
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İngiltere'de hastanelere 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor

17.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:29
İngiltere'de hastanelere 30 saniyede bir koronavirüs hastası geliyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) CEO'su Sir Simon Stevens, 25 Aralık Noel gününe kıyasla hastanelerde 15 bin daha fazla koronavirüs (Covid-19) hastası olduğunu açıkladı.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) CEO'su Sir Simon Stevens, 25 Aralık Noel gününe kıyasla hastanelerde 15 bin daha fazla koronavirüs (Covid-19) hastası olduğunu açıkladı. Stevens, hastaneye her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının başvurduğunu ifade etti. 

Koronavirüsün ikinci dalgasının en şiddetli yaşandığı ülkelerden İngiltere'de NHS'in CEO'su Simon Stevens, her 30 saniyede bir koronavirüs hastasının hastanelere başvurduğunu belirterek ülkede durumun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. Stevens açıklamasında "Noel Günü'nden bu yana İngiltere genelindeki hastanelerde yatan hasta sayısında 15 bin daha artış gördük. Bu, koronavirüs hastaları ile dolu 30 hastaneye eşdeğer. ve şaşırtıcı bir şekilde, İngiltere genelinde her 30 saniyede bir hasta koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılıyor" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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