İngiltere'de Hastanelerde 'Kritik Durum' İlan Ediliyor

Omicron varyantının hızlı yayılışı ve artan vakalarla ilgilenen hemşirelerin de hastalanması, sağlık sistemi üzerine yapılan endişeli öngörüleri haklı çıkarmaya başladı. İngiltere'de aşırı yük altında kalınca ilan edilen 'kritik durum' hastaneler arasında yaygınlaşmaya başladı

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