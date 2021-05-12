İngiltere'de hastanede cinsel saldırıya maruz kaldığından şüphelenilen 75 yaşındaki hastanın ölümü soruşturuluyor
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İngiltere'de hastanede cinsel saldırıya maruz kaldığından şüphelenilen 75 yaşındaki hastanın ölümü soruşturuluyor

İngiltere'de hastanede cinsel saldırıya maruz kaldığından şüphelenilen 75 yaşındaki hastanın ölümü soruşturuluyor
BBC - Haberler | Dünya

2018 yılında inmeye bağlı felç geçiren bir hastanın, hastaneye kaldırıldıktan sonra cinsel saldırıya uğradığı öne sürülüyor.

İngiltere'de 2018 yılında inmeye bağlı felç geçiren bir hastanın, hastaneye kaldırıldıktan sonra cinsel saldırıya uğradığı öne sürülüyor. İddialar hakkında soruşturma başlatıldı.

Independent sitesinin haberine göre, otopsi raporunda Valerie Kneale adlı hastanın "vajinal yaralanma ya da yırtık sonucu iç ve dış kanama geçirdiği" belirtildi.

Patoloji uzmanları, İngiltere'nin batısındaki Blackpool şehrinde yaşayan Kneale'in hastaneye kaldırıldıktan sonra uğradığı cinsel saldırı sonucu öldüğünü düşünüyor.

Kneale, Kasım 2018'de sandalyeden düşerek bacağını kırmış ve inmeye bağlı felç geçirmiş, Blackpool Victoria Hastanesi'ne kaldırıldıktan 4 gün sonra da hayatını kaybetmişti.

Kneale'in cinayete kurban gittiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak da soruşturma açılmıştı.

Hastane çalışanı, tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanıyor

Blackpool Victoria Hastanesi'nde felçlilerin bakım gördüğü birimde, Kneale dışında iki hastanın ve bir sağlık çalışanının da cinsel saldırıya uğradığı öne sürülüyor.

Cinayet şüphesi ile gözaltına alınan ve 3 Haziran'a kadar kefaletle serbest bırakılan bir erkek hastane çalışanı, tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Blackpool'da olayı soruşturan sorgu hakimi Alan Wilson, polis soruşturması devam ederken duruşmanın 5 ay ertelenmesine karar verdi.

Wilson, "Mahkemenin, duruşmayı ileri tarihe erteleyerek polise soruşturmayı derinleştirmesi için izin vermesinin gerekli olduğu açık" diye konuştu.

BBC
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