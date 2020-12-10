İngiltere'de Halka Aşı Yapılmaya Başladı
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İngiltere'de Halka Aşı Yapılmaya Başladı

10.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:48

90 yaşındaki İngiliz vatandaşı Margaret Keenan, İngiltere'de Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ürettiği aşıyı ilk olan vatandaş olarak tarihe geçti.

90 yaşındaki İngiliz vatandaşı Margaret Keenan, İngiltere'de Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ürettiği aşıyı ilk olan vatandaş olarak tarihe geçti. Keenan sadece İngiltere'de değil, dünyada da gönüllüler haricinde aşının ilk kez yapıldığı sıradan vatandaş oldu. Ayrıntıları Barış Çimen aktarıyor

İngiltere'de Halka Aşı Yapılmaya Başladı

Kaynak: DailyMotion.com

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