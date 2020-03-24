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İngiltere, Güncel

İngiltere'de halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Hızla yayılan korona virüsünün neden olduğu panikle vatandaşlar özellikle temizlik malzemesi ve kuru gıda ürünleri stoklamaya kalkınca market rafları boş kaldı.

24.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:20
İngiltere'de halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Hızla yayılan korona virüsünün neden olduğu panikle vatandaşlar özellikle temizlik malzemesi ve kuru gıda ürünleri stoklamaya kalkınca market rafları boş kaldı. Bazı marketler de fiyatlarını iki katına çıkardı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisine alan ölümcül korona virüs, İngiltere'deki bilançonun her geçen gün artmasına neden oluyor. Toplumda korku ve paniğe yaşanırken İngilizler de gıda ve temizlik malzemelerini stokladı.

Boris Johnson'ın sokağa çıkma yasağı kararından yaklaşık 2 hafta önce halkın ürün stoklanmaya başlaması sonucu bazı marketlerde raflar boş kaldı. Bazı marketler de raflar yenilense de kısa sürede boşaltılıyor. Tuvalet kağıdı, sabun, deterjan, ıslak mendil ve antibakteriyel el, temizleme jeli İngilizler tarafından stoklanan temizlik ürünlerinin başında geliyor. Makarna, pirinç, ekmek, yumurta, peynir ve uzun ömürlü kuru besin gıdaları ise en çok stoklanan ve marketlerde neredeyse marketlerde bulunmayan gıda ürünlerinin başında geliyor.

Bazı marketler de sınırlı sayıda alınabilen bu ürünlerin fiyatlarına zam yaparken, bazı marketler stoklardaki azalmaya önlem olarak ürünlerin her birey için sınırlı sayıda alınabileceğine dair kurallar getirdi.

Birleşik Krallık'ta korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 335 olarak açıklanırken, bugüne dek 6 bin 650 korona vakası tespit edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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