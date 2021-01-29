İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Müşterilerin kaçış kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Müşterilerin kaçış kamerada

29.01.2021 11:28 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:48
İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Müşterilerin kaçış kamerada

İngiltere'de polis ihbar üzerine karantina kurallarını ihlal eden bir güzellik salonuna baskın düzenledi.

İngiltere'de polis ihbar üzerine karantina kurallarını ihlal eden bir güzellik salonuna baskın düzenledi. Müşteriler ise yangın çıkışından kaçarken görüntülendi.

İngiltere'nin Cwmbran kentinde karantina kuralını ihlal eden bir güzellik salona polis baskın düzenledi. Polis baskını üzerine, güzellik salonundaki 8 müşteri, yangın çıkışından kaçarken görüntülendi. Cwmbran Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, salonun faaliyette olduğuna dair ihbar alındığını, salona giden polis memurlarının salona giren müşterileri görmesinin ardından işyerinin arka kapısından çıktığını belirtti.

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güzellik salonundaki 8 müşterinin önlüklerle panik içinde kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cwmbran Polis Merkezi, salon sahibinin 1000 sterlin, 3 müşterinin de para cezasına çarptırıldığını kalan 5 kişinin de kimliklerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.


İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Müşterilerin kaçış kamerada
İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Müşterilerin kaçış kamerada
İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Müşterilerin kaçış kamerada
İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Müşterilerin kaçış kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Feyza Aktan Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Serdar Aziz Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kavga Silah Turizm Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Müşterilerin kaçış kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 11:50:57. #1.15#
title