İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı
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İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı

24.09.2020 22:02 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:20
İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı

İngiltere'de korona virüs salgınının son 24 saatte 6 bin 634 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

İngiltere'de korona virüs salgınının son 24 saatte 6 bin 634 yeni vaka ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırırken, birçok ülke salgında ikinci dalgayı yaşıyor. İngiltere'de bugün korona virüs salgınında günlük vaka sayısında rekor kırıldı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 634 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 416 bin 363'e ulaştığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 40 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 41 bin 902'ye yükseldiğini açıkladı. İngiltere'de dün ise 6 bin 178 vaka tespit edilmişti.

İngiltere Halk Sağlığı Tıbbi Direktörü Yvonne Doyle yaptığı açıklamada, günlük vaka sayısında yaşanan artışa değinerek, "Bu kaydedilen en yüksek sayı hepimiz için sert bir uyarıdır. Sinyaller net, pozitiflik oranları tüm yaş gruplarında artıyor. Hastaneye kabul ve yoğun bakıma kabul oranlarında ani artışlar görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Doyle, "Virüsün kontrolüne yardımcı olmak ve risk altında olduğunuzu bilmenin en hızlı yolu olan Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) yeni Covid-19 Uygulamasını indirmek ve alınan yeni önlemleri takip etmektir" dedi.

HÜKÜMET İŞTEN ÇIKARMALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

İngiltere Hükümeti, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelindeki kısıtlamaları artırırken, Ekonomi Bakanı Rishi Sunak maaşların desteklenmesi ve işsizliği önlemek için yeni destek programını açıkladı. Maaş ödemeleri konusunda güçlük yaşayan işletmelere hükümetin destek olacağını belirten Sunak, maaş ödemelerinin 3'te 2'sinin hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı. Bakan Sunak, bu destek ile işten çıkarmaların önleneceğini ifade etti.

GÜVENLİ SEYAHAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Ulaştırma Bakanı Grant Shap sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İzlanda, Danimarka ve Slovakya'yı güvenli seyahat listesinden çıkarıldığını duyurdu. Bakan Shapps, 14 günlük karantina şartının Cumartesi günü yerel saat ile 03.00'den sonra gelen yolcular için geçerli olacağını belirtti.

(İHA) akıma kabul oranlarında ani artışlar görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Doyle, "Virüsün kontrolüne yardımcı olmak ve risk altında olduğunuzu bilmenin en hızlı yolu olan Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) yeni Covid-19 Uygulamasını indirmek ve alınan yeni önlemleri takip etmektir" dedi.

HÜKÜMET İŞTEN ÇIKARMALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

İngiltere Hükümeti, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelindeki kısıtlamaları artırırken, Ekonomi Bakanı Rishi Sunak maaşların desteklenmesi ve işsizliği önlemek için yeni destek programını açıkladı. Maaş ödemeleri konusunda güçlük yaşayan işletmelere hükümetin destek olacağını belirten Sunak, maaş ödemelerinin 3'te 2'sinin hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı. Bakan Sunak, bu destek ile işten çıkarmaların önleneceğini ifade etti.

GÜVENLİ SEYAHAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Ulaştırma Bakanı Grant Shap sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İzlanda, Danimarka ve Slovakya'yı güvenli seyahat listesinden çıkarıldığını duyurdu. Bakan Shapps, 14 günlük karantina şartının Cumartesi günü yerel saat ile 03.00'den sonra gelen yolcular için geçerli olacağını belirtti.

(İHA)

İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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