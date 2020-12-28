İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor

28.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:06
İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 385 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 41 bin 385 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka sayıları yeniden rekor seviyelere ulaştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 41 bin 385 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 329 bin 730'a ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 357 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 71 bin 109'a yükseldi. Ülkede bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

HASTANELERİN KAPASİTELERİ DOLDU

İngiltere'de ortaya çıkarak dünya genelinde hızla yayılan Covid-19'un yeni türü nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken, İngiltere'deki hastanelerde hasta sayısının arttığı ve kapasitelerinin dolmak üzere olduğu belirtildi. İngiltere'nin güneyindeki hastanelerde hastaların sayısının arttıkça bazı hastaların ambulanslarda tedavi edildiği ve hastaneye yatışların nisan ayındaki zirveye yaklaştığı ifade edildi.

OXFORD-ASTRAZENECA AŞISI KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI HIZLANDIRABİLİR

İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove yaptığı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşı adayının İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onayından sonra ülkedeki kısıtlamaların kaldırılmasını hızlandıracağını aktardı. Gove, Noel tatilinden sonra ortaokul öğrencilerinin okullarda eğitime kademeli olarak geri dönmesinin planlandığını açıklarken, ancak korona virüsün yeni türü nedeniyle bu planın gözden geçirildiğini ve değişebileceğini belirtti.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Öznur Çalık Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Enis Arıkan Fahriye Evcen
Spor Okan Buruk Ömer Bayram Samet Aybaba Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 20:08:08. #1.15#
title