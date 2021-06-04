İngiltere'de günlük vaka sayısı Mart ayından bu yana ilk kez 6 bini aştı
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İngiltere'de günlük vaka sayısı Mart ayından bu yana ilk kez 6 bini aştı

İngiltere'de günlük vaka sayısı Mart ayından bu yana ilk kez 6 bini aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 238 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 506 bin 18'e ulaşırken, Mart ayından bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 6 bini aşmış oldu.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 6 bin 238 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 506 bin 18'e ulaşırken, Mart ayından bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 6 bini aşmış oldu.

İngiltere'de korona virüse (Covid-19) bağlı günlük vaka sayısı ve can kaybı artış göstermeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 238 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 506 bin 18'e ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 127 bin 823'e yükseldiği aktarıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 39 milyon 949 bin 694 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 26 milyon 799 bin 944 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

MART AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA SAYISI

İngiltere'de Mart ayının sonundan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) günlük vaka sayısının yeniden 6 bini aşmasıyla birlikte 1 hafta içinde vakaların yüzde 76.5 arttığını söyledi. ONS ayrıca, virüsün yayılma hızını belirten R sayısının geçtiğimiz hafta 1 ila 1.1 arasında seyrederken, bu hafta 1.2'ye yükseldiğini aktardı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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