İngiltere'de günlük vaka sayısı 40 bini aştı
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İngiltere'de günlük vaka sayısı 40 bini aştı

İngiltere'de günlük vaka sayısı 40 bini aştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 42 bin 302 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 233 bin 207'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 42 bin 302 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 233 bin 207'ye yükseldi.

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 40 binin aştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 bin 302 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 233 bin 207'ye ulaştığı belirtildi. Günlük vaka sayısı 15 Ocak'ta tespit edilen 55 bin 553 vakanın ardından en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede son 24 saat içinde 49 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 530'a yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19'a ilişkin aşı verilerine göre, son 24 saatte 59 bin 73 kişiye ilk doz aşının uygulanmasıyla, toplamda 46 milyon 37 bin 90 kişinin aşılandığı belirtildi. Son 24 saatte 158 bin 276 kişinin aşının ikinci dozunu aldığı, toplamda 35 milyon 155 bin 767 kişinin tamamen aşılandığı aktarıldı. Son verilere göre, İngiltere'de yetişkin nüfusun yüzde 87.4'ünün en az bir doz aşılandığı, yüzde 66.7'sine ise iki doz aşı yapıldığı belirtildi.

ULUSLARARASI SEYAHAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, hükümetin Covid-19 kısıtlamaları kapsamında belirlediği uluslararası seyahat listesinde yeni güncellemelerin olduğunu duyurdu. Shapps, İbiza, Majorca ve Menorca adalarının yeşil listeden sarı listeye taşınacağını belirterek, uygulamanın 19 Temmuz Pazartesi günü saat 04.00'den itibaren geçerli olacağını aktardı. Shapps, ülkede vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çekerek, "hızlı hareket edilmesi gerektiğini" ifade etti.

İngiltere'de sarı liste kuralları gereğince İngiltere'ye gelen kişilerin 10 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerekiyor.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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