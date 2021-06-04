İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı mart ayından beri ilk kez 6 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı mart ayından beri ilk kez 6 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı mart ayından beri ilk kez 6 bini geçti
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 6 bin 238 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile mart ayından beri ilk kez 6 bin sınırı aşılmış oldu.

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 6 bin 238 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ile mart ayından beri ilk kez 6 bin sınırı aşılmış oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 11 can kaybı kaydedildi, testi pozitif çıktıktan 28 gün sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bin 823'e çıktı.

Dün 5 bin 274 olarak kaydedilen günlük vaka sayısı ise bugün 6 bin 238 olarak kayıtlara geçti. Böylece 6 bin 397 vakanın kaydedildiği 25 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka artışı görüldü.

Bu sayı, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sadece bir hafta içinde yüzde 76,5 oranında arttığını gösterirken, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, Alfa (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurdu.

Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaşındakilere uygulanabilecek

Bu arada, son 24 saatte 191 bin 266 ilk, 377 bin 641 de ikinci doz aşı uygulandı.

İki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 39 milyon 949 bin 694'e ve ikinci doz aşıyı olanlarsın toplam sayısı ise 26 milyon 799 bin 944'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 75'i ilk, yüzde 50'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.

Öte yandan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 12-15 yaşındakiler için Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısını onayladı.

MHRA'dan yapılan açıklamada, kararın güvenlik ve etkinlik konularındaki "sıkı bir incelemesinin" ardından alındığı ve aşının faydalarının, risklerinden daha ağır bastığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
mRNA aşılarıyla ilgili çok konuşulacak araştırma: Antikor azalsa da koruyor
Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Nikos Dendias İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Müge Anlı Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı mart ayından beri ilk kez 6 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 19:20:07. #1.15#

title