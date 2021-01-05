Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti

Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan türünün ortaya çıktığı İngiltere'de günlük vaka sayısı korkutan seviyelere ulaştı. Ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçerek rekor tazeledi.

VAKA SAYISI BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE YÜZDE 119 ARTTI

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saatte 60 bin 916 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu. Böylece son bir haftadaki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 119 artmış oldu. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830 kişi yükselerek 76 bin 305 olurken, can kayıplarında da bir önceki haftaya oranla yüzde 45,3 artış görüldü.

Son 24 saatte 3 bin 75 kişi hastanede tedavi altına alınırken, son 7 günde bu sayı toplam 17 bin 175 oldu.

VAKALARDAKİ HIZLI ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ

İngiltere Halk Sağlığı Tıp Direktörü Yvonne Doyle, yazılı açıklamasında, vakalardaki hızlı artışın son derece endişe verici olduğunu ve kış aylarına hastaneler üzerindeki baskıyı daha da arttırdığını belirterek, "Bu yüzden eğer yapabilirsek evde kalmalı, temasları azaltmalı ve bu virüsün yayılmasını durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." dedi.

ÜLKE GENELİNDE ULUSAL KARANTİNA İLAN EDİLMİŞTİ

Başbakan Boris Johnson, artan vakalar karşısında bugünden geçerli olmak üzere karantina ilan etmişti. Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen