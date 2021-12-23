İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti - Haberler
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İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 147 bin 720'ye çıktı.

Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 119 bin 789 vaka, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakası görülmüştü.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

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AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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