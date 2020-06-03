İngiltere'de George Floyd protestosu (2) ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi. Hyde Pak'ta toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Grup daha sonra parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında başbakanlık binası önünden geçen grup, burada da İngiltere Başbakanı Johnson aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: AA