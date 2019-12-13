İngiltere'de genel seçimlerde ilk sonuçlar belli oldu: Johnson hükümet kuracak çoğunluğa ulaştı

13.12.2019 01:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:16

İngiltere'de yapılan erken genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti 368 sandalye sayısına ulaşarak hükümet kuracak çoğunluğu elde etti.



Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 190 milletvekili çıkarıyor. Euronews.com'da Görüntüle