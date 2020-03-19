İngiltere'de futboldaki ara 30 Nisan'a uzatıldı İngiltere Futbol Federasyonu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 4 Nisan tarihine kadar durdurduğu bütün futbol organizasyonlarını en az 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Futbol Federasyonu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 4 Nisan tarihine kadar durdurduğu bütün futbol organizasyonlarını en az 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını dolayısıyla daha önce İngiltere Futbol Federasyonu tüm ligleri 4 Nisan tarihine kadar ertelemişti. Federasyonunun bugün aldığı kararda bu süre uzatıldı. Yapılan açıklamaya göre, Premier Lig, FA Cup, EFL ve Kadınlar Ligi'nin ertelenme süresini 30 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı. Aynı zamanda İngiltere Futbol Federasyonu, sporcuların sağlığının kendileri için en öncelik olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA