İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mayısa kadar erteledi.

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mayısa kadar erteledi. İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi'ndeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelendiği belirtildi. Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu. Kaynak: AA