İngiltere'de FTSE 100 endeksi, salgın öncesine döndü

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez 7,000 puanın üzerini gördü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez 7,000 puanın üzerini gördü.

İngiltere borsası haftanın son işlem gününe alıcılı başladı ve FTSE 100 endeksi salgının başlamasından bu yana ilk kez 7,000 puan seviyesinin üzerine yükseldi.

İngiltere'de hızla devam eden Kovid-19 aşılamalarının sonucunda vaka ve ölüm sayılarının azalmasının yanı sıra ekonominin yeniden açılması yönündeki adımların atılmasıyla FTSE 100 endeksinde yükseliş eğilimi devam ediyor.

Son dönemde özellikle Avrupa ve ABD'de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri aşması, bugün de Çin ekonomisinin, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 18,3 büyüme kaydetmesi Londra borsasındaki yükselişi destekledi.

İngiltere'nin 23 Mart 2020'de ilk kez ulusal karantinaya girmesinden bu yana FTSE 100 endeksi yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. Endeks bu tarihte 4,993.89 puan seviyesindeydi.

FTSE 100 endeksi, bu sabah 7.037 puanı görmesinin ardından Londra saatiyle 11.40'ta önceki kapanışa göre yüzde 0,73'lük yükselişle 7,020 seviyesinde bulunuyor.

12 Nisan'da mağazalar yeniden açıldı

İngiltere'de salgınla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından 12 Nisan itibariyle yeniden hizmete girdi.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verildi.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başladı.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlarken, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesine de izin verildi. Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına da izin verilmiş oldu.

Üçüncü ve dördüncü aşama

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

Resmi verilere göre, ülkede 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle, 32 milyon 121 bin kişinin ilk doz, 7 milyon 466 bin kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşıları yapıldı.

İngiltere'de 15 Nisan 2021 itibariyle 2 bin 672 yeni Kovid-19 vakası görülürken, 30 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede şu ana kadar toplam 127 bin 192 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatın kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran