- İngiltere'de Floyd cinayeti protestoları 1 haftadır devam ediyor
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- İngiltere'de Floyd cinayeti protestoları 1 haftadır devam ediyor

- İngiltere'de Floyd cinayeti protestoları 1 haftadır devam ediyor İngiltere'de yüzlerce kişi 1 haftadır George Floyd'un polis tarafında öldürülmesini protesto ediyor.

12.06.2020 23:35 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:40

- İngiltere'de Floyd cinayeti protestoları 1 haftadır devam ediyor

LONDRA - İngiltere'de yüzlerce kişi 1 haftadır George Floyd'un polis tarafında öldürülmesini protesto ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da yüzlerce kişi bugünde Floyd cinayetini protesto etmek amacı ile bir araya geldi. Protestolar 1'inci haftasını doldurdu. Protestocular ilk olarak başkentte bulunan Hyde Park'ta bir araya gelerek, Parlamento binası, ABD Büyükelçiliği ve ardından Trafalgar Meydanı'na yürüdü. Göstericiler, Floyd için sessiz protesto gerçekleştirirken, evsizler için gıda yardımı dağıttı. İngiliz polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alınan protesto olaysız bir şekilde sona erdi.

- İngiltere'de Floyd cinayeti protestoları 1 haftadır devam ediyor

Kaynak: İHA

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