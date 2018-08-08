İngiltere'de Fabrika Yangını Esnasında Çekilen Ateş Hortumu Görüntüleri Dehşete Düşürdü

İngiltere'de bir fabrika yangını sırasında ortaya çıkan ateş hortumu görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

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Alevlerle hortum bir araya geldiğinde inanılmaz bir görüntü ortaya çıkıyor. İngiltere'nin Derby kentinde bir fabrika yangınına müdahale eden ekipler ateş hortumu denilen bu ilginç anı görüntüledi. Eşine çok az rastlanan bu olaya ateş hortumu deniliyor. Bu görüntünün Türkiye'de ise "şeytan ateşi" olarak adlandırıldığı belirtiliyor.