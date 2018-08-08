İngiltere'de Fabrika Yangını Esnasında Çekilen Ateş Hortumu Görüntüleri Dehşete Düşürdü

İngiltere'de Fabrika Yangını Esnasında Çekilen Ateş Hortumu Görüntüleri Dehşete Düşürdü

İngiltere'de bir fabrika yangını sırasında ortaya çıkan "ateş hortumu" görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Eşine çok az rastlanan bu olaya Türkiye'de şeytan ateşi deniliyor.

İngiltere'de bir fabrika yangını sırasında ortaya çıkan ateş hortumu görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.

ÇOK AZ GÖRÜLÜYOR

Alevlerle hortum bir araya geldiğinde inanılmaz bir görüntü ortaya çıkıyor. İngiltere'nin Derby kentinde bir fabrika yangınına müdahale eden ekipler ateş hortumu denilen bu ilginç anı görüntüledi. Eşine çok az rastlanan bu olaya ateş hortumu deniliyor. Bu görüntünün Türkiye'de ise "şeytan ateşi" olarak adlandırıldığı belirtiliyor.

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YORUMLAR (11)

  • SARP:
    şeytan güçlüdür. ama Allah çok güçlü hatta yaratıcıdır. Sözün özü. Nas ve Felak suresinde olduğu gibi insan tüm kötülüklerden Allah a sığınmak mecburiyetindedir. şeytanlardan cinlerden kötü insanlardan gecenin karanlığından vs. ama yukarıdaki yangının ne şeytanla nede Allahın bir laneti ile olduğunu sanmıyorum. doğal bir durum ihmalkarlıkla hortum biraraya gelmiş.
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