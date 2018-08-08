İngiltere'de Fabrika Yangını Esnasında Çekilen Ateş Hortumu Görüntüleri Dehşete Düşürdü
İngiltere'de bir fabrika yangını sırasında ortaya çıkan "ateş hortumu" görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. Eşine çok az rastlanan bu olaya Türkiye'de şeytan ateşi deniliyor.
İngiltere'de bir fabrika yangını sırasında ortaya çıkan ateş hortumu görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi.
ÇOK AZ GÖRÜLÜYOR
Alevlerle hortum bir araya geldiğinde inanılmaz bir görüntü ortaya çıkıyor. İngiltere'nin Derby kentinde bir fabrika yangınına müdahale eden ekipler ateş hortumu denilen bu ilginç anı görüntüledi. Eşine çok az rastlanan bu olaya ateş hortumu deniliyor. Bu görüntünün Türkiye'de ise "şeytan ateşi" olarak adlandırıldığı belirtiliyor.
YORUMLAR (11)
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ne dindar bi milletiz ha :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Suudiler Yahudi mi.? Israille ortalık yapmaları doğru mu?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SuudilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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şeytan güçlüdür. ama Allah çok güçlü hatta yaratıcıdır. Sözün özü. Nas ve Felak suresinde olduğu gibi insan tüm kötülüklerden Allah a sığınmak mecburiyetindedir. şeytanlardan cinlerden kötü insanlardan gecenin karanlığından vs. ama yukarıdaki yangının ne şeytanla nede Allahın bir laneti ile olduğunu sanmıyorum. doğal bir durum ihmalkarlıkla hortum biraraya gelmiş.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Yalan, valla yalan benim böyle bir atesim yok, zinhar yalan.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır