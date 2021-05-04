İngiltere'de evlilik sertifikalarında ilk kez anne ismine de yer verilecek
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İngiltere'de evlilik sertifikalarında ilk kez anne ismine de yer verilecek

İngiltere'de evlilik sertifikalarında ilk kez anne ismine de yer verilecek
Anadolu Ajansı / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de 1837 yılından bu yana yürürlükte olan "evlilik kayıt sisteminde" değişikliğe gidilerek, çiftlerin yalnızca baba adının kayıtlı olduğu evlilik sertifikalarında ilk kez anne isminin de yer alacağı bildirildi.

İngiltere'de 1837 yılından bu yana yürürlükte olan "evlilik kayıt sisteminde" değişikliğe gidilerek, çiftlerin yalnızca baba adının kayıtlı olduğu evlilik sertifikalarında ilk kez anne isminin de yer alacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki evlilik kayıt sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre sicil daireleri, kiliseler ve şapellerde çiftlerin imzaladığı kağıt evlilik sertifikalarının yerini elektronik kayıt sistemi alacak. Daha güvenli bir sistem olduğu ifade edilen elektronik evlilik kaydıyla zamandan ve kağıttan tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Ülkede, 1837'den bu yana yürürlükte olan evlilik kayıt sistemindeki en büyük değişim olarak ifade edilen düzenlemeyle "tarihi bir anormalliğin" giderilmesi amaçlanıyor. Değişiklikle yalnızca çiftlerin baba adının kaydedildiği sertifikalarda ilk kez anne ismine de yer verilecek.

Değişikliklerin, İngiltere Kilisesiyle istişare halinde yapıldığının kaydedildiği açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sınırlar ve Mülteciler Bakanı Kevin Foster, ülkedeki evlilik kayıt sisteminin 21. yüzyıla uyum sağlayacağını kaydetti.

İngiltere Kilisesi Halkla İlişkiler Direktörü Rahip Malcolm Brown, evlilik kayıt sisteminde baba isminin yanında artık anne isminin de yer almasından memnun olduğunu ifade etti.

Brown, uzun yıllar devam eden uygulamalardaki değişimin kolay olmadığını, ülkedeki din adamlarının yeni düzenlemelere çok hızlı bir şekilde uyum sağlayacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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