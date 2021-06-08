İngiltere'de EURO 2020 grup maçlarında ilk kez aşı pasaportu kullanılacak
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İngiltere'de EURO 2020 grup maçlarında ilk kez aşı pasaportu kullanılacak

İngiltere'de EURO 2020 grup maçlarında ilk kez aşı pasaportu kullanılacak
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Wembley Stadı'nda oynanacak grup maçları, ülkede aşı pasaportlarının kullanılacağı ilk spor etkinliği olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Wembley Stadı'nda oynanacak grup maçları, ülkede aşı pasaportlarının kullanılacağı ilk spor etkinliği olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'de EURO 2020 kapsamında grup maçlarını takip edecek 11 yaş ve üstü bilet sahiplerinin, müsabakadan en az 14 gün önce aşının iki dozunu da olduklarını kanıtlamaları gerektiği bildirildi.

Aşının iki dozunu da almamış olanların ise maçtan önceki 48 saat içinde yapılmış testin negatif sonucunu ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı.

Ana önceliğin güvenli bir turnuva düzenlemek olduğuna işaret edilen açıklamada, UEFA'nın, alınan önlemlerin ev sahibi ülkenin halk sağlığı rehberliğine uyumu amacıyla yerel yönetimler ve sağlık yetkilileriyle birlikte çalıştığı kaydedildi.

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan, İskoçya ve Çekya mücadele edecek.

Salgın nedeniyle ertelemeli olarak 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu maçları, Londra'daki Wembley ile Glasgow'daki Hampden Park statlarında oynanacak.

Hampden Park'ta gerçekleşecek maçlar için bilet sahiplerinden aşı kanıtı veya negatif Kovid-19 testi istenmeyecek. İngiltere'de yaşayan ve Wembley'deki maçlara katılan taraftarlar, aşı durumlarını Ulusal Sağlık Servisi (NHS) uygulaması aracılığıyla gösterebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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