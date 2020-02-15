İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu
Haberler » Dünya » İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu - Haberler

İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu

Yaygın seyahat aksaklıklarına neden olan Dennis fırtınası sonucu havayolları, Londra ve diğer Birleşik Krallık havalimanlarından yüzlerce uçuşu planlı olarak iptal etti. Ülkedeki çoğu okul eğitime bir hafta ara verdi.

15.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:47
İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu

'yi bu kış etkisi altına alan ve 'Dennis' adı verilen dördüncü fırtınada 1 kişi yaşamını yitirirken, ulaşımda büyük aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle birçok okul da eğitime bir hafta ara verdi.


Zorlu hava koşullarının etkili olduğu İngiltere'de yetkililer, sert hava koşulları ve sel baskınlarıyla ikinci kez karşı karşıya kaldıklarını ve ordunun kuzey İngiltere sakinlerine yardım etmek için konuşlandırıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler