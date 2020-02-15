İngiltere'de etkili olan Dennis fırtınası 1 kişinin ölümüne neden oldu

15.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:47

İngiltere'yi bu kış etkisi altına alan ve 'Dennis' adı verilen dördüncü fırtınada 1 kişi yaşamını yitirirken, ulaşımda büyük aksamalar yaşanıyor. Fırtına nedeniyle birçok okul da eğitime bir hafta ara verdi.



Zorlu hava koşullarının etkili olduğu İngiltere'de yetkililer, sert hava koşulları ve sel baskınlarıyla ikinci kez karşı karşıya kaldıklarını ve ordunun kuzey İngiltere sakinlerine yardım etmek için konuşlandırıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle