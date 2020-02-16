İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi
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İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

İngiltere, İrlanda ve Güney Galler’de etkili olan Dennis fırtınası sonrası yetkililer acil durum ilan etti.

16.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:18
İngiltere'de etkili Dennis fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi

, İrlanda ve Güney 'de etkili olan Dennis fırtınası sonrası acil durum ilan edildi.


Yetkililer, şiddetli yağmur nedeniyle nehir yataklarının taşması sonucu bölge sakinlerini evlerinden tahliye etmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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