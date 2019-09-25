İngiltere'de etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi

25.09.2019 14:15

İngiltere'de Dış Ticaret Bakanlığı için çalışan bir avukat, Londra metrosunda bir kadının eteğinin altından fotoğraf çektiği için yargı önünde. Bu suçtan ilk yargılanan şüpheli olan Daren Timson-Hunt 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir.



İngiltere'de geçen şubat ayında yürürlüğe giren yasaya göre, "izinsiz olarak etek altı görüntüsü çekmek" suç kapsamına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle