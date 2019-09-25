İngiltere'de etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi

İngiltere'de etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi

İngiltere’de Dış Ticaret Bakanlığı için çalışan bir avukat, Londra metrosunda bir kadının eteğinin altından fotoğraf çektiği için yargı önünde. Bu suçtan ilk yargılanan şüpheli olan Daren Timson-Hunt 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir

25.09.2019 14:15
İngiltere'de etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi

İngiltere'de Dış Ticaret Bakanlığı için çalışan bir avukat, Londra metrosunda bir kadının eteğinin altından fotoğraf çektiği için yargı önünde. Bu suçtan ilk yargılanan şüpheli olan Daren Timson-Hunt 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir.


İngiltere'de geçen şubat ayında yürürlüğe giren yasaya göre, "izinsiz olarak etek altı görüntüsü çekmek" suç kapsamına alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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