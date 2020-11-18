İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Corbyn'in parti üyeliğinin devamına karar verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Corbyn'in parti üyeliğinin devamına karar verildi

18.11.2020 01:13 | Son Güncelleme: 18.11.2020 01:16
İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Corbyn'in parti üyeliğinin devamına karar verildi

İngiltere'de antisemitizm şikayetleri ile ilgili bir raporun ardından üyeliği askıya alınan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn yeniden partiye kabul edilirken, mevcut lider Keir Starmer, karara ilişkin "Yahudi toplumu için başka bir acı verici gün" yorumunu yaptı.

İngiltere'de antisemitizm şikayetleri ile ilgili bir raporun ardından üyeliği askıya alınan eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn yeniden partiye kabul edilirken, mevcut lider Keir Starmer, karara ilişkin "Yahudi toplumu için başka bir acı verici gün" yorumunu yaptı.

Partinin İcra Komitesi, Corbyn'in üyeliğinin 19 gün sonra yeniden devamına karar verdi.

Corbyn de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu belirterek partinin şimdi Başbakan Boris Johnson yönetimindeki Muhafazakar Parti iktidarını yenmek için bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.

Ancak liderlik görevini Corbyn'den alan Starmer kararı eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Starmer, "Bunun, Yahudi toplumu ve antisemitizmle başa çıkmak için büyük mücadele veren İşçi Partisi üyeleri için başka bir acı verici gün olduğunu biliyorum. Sebep olunan acı ve insanların hissettiği travmanın farkındayım." dedi.

Starmer, "İşçi Partisini Yahudi toplumu için güvenli bir yer haline getirme kararlılığından geri adım atmayacağını" da vurguladı.

Üyeliği askıya alınmıştı

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun (EHRC) geçen ayki raporunda, "İşçi Partisi yönetiminde antisemitizmi ele almada ciddi başarısızlıklar görüldüğü ve antisemitizm şikayetlerini değerlendirmede yetersiz bir süreç işletildiği" belirtilmiş ve eski lider Jeremy Corbyn'in kendi döneminde yaşananlardan sorumlu olduğu kaydedilmişti.

Raporun ardından partiden yapılan açıklamada Corbyn'in üyeliğinin, hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığı duyurulmuştu.

Corbyn, geçen sene aralık ayında yapılan seçimdeki büyük yenilginin ardından istifa kararı almış ve yerine 4 Nisan'da "Sir" ünvanlı Keir Starmer seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

İlgili Haberler

Son Dakika | PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE İKİ SANIĞINDA TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Son Dakika | PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİNDE İKİ SANIĞINDA TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Merkel'in partisinden ayrılan 80 yaşındaki eski milletvekili parti kurdu
Merkel'in partisinden ayrılan 80 yaşındaki eski milletvekili parti kurdu
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir
Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Vladimir Putin Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Deniz Seki Aydemir Akbaş Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Arda Turan Ozan Tufan Deniz Türüç Caner Erkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Medya Kasım Bursa Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Corbyn'in parti üyeliğinin devamına karar verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 01:17:08. #1.15#
title