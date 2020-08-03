İngiltere'de eski bir bakanın tecavüz suçlamasında Muhafazakar Parti de suçlandı
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İngiltere'de eski bir bakanın tecavüz suçlamasında Muhafazakar Parti de suçlandı

İngiltere'de Avam Kamarası'nın merkezi Wesminister'da çalışan genç bir kadın, geçtiğimiz günlerde Muhafazakar Parti (Tory) üyesi milletvekili ve eski bir bakan hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulundu.

İngiltere'de eski bir bakanın tecavüz suçlamasında Muhafazakar Parti de suçlandı
03.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:50

İngiltere'de Avam Kamarası'nın merkezi Wesminister'da çalışan genç bir kadın, geçtiğimiz günlerde Muhafazakar Parti (Tory) üyesi milletvekili ve eski bir bakan hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulundu. İngiliz polisi, olayla ilgili 50 yaşlarında bir kişinin cinsel saldırı suçlamasıyla 1 Ağustos'ta gözaltına alındığını duyurdu. Genç kadın, Muhafazakar Parti liderini suçlayarak, eski bakanı partiden atmayarak bu kişiyi koruduklarını ileri sürdü. 

Olay, İngiliz Parlamentosu'nda çalışan genç bir kadının Muhafazakar Parti'ye mensup ve daha önce bakanlık yapmış bir milletvekili hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla başladı. Parlamento çalışanı genç kadın, eski bakan milletvekilinin kendisine parlamento binası dahil farklı adreslerde defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

İNGİLİZ POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI, FAİLİ GÖZALTINA ALDIİngiliz polisi konuyla ilgili açıklama yaparak, Temmuz 2019 ve Ocak 2020 arasında Londra'nın farklı yerlerinde gerçekleştiği iddia edilen dört olayla ilgili soruşturma başlattıklarını doğruladı. Polis tarafından soruşturma yapılan adreslerden birinin, parlamentonun bulunduğu Westminister olduğu teyit edildi.  

İsmi açıklanmayan genç kadın, Muhafazakar Parti'yi bahsi geçen milletvekilini partiden atmadıkları için suçlayarak, destek çıktıklarını ifade etti. Parti liderleri ise, polis tarafından yürütülen resmi soruşturmanın sonucunu beklediklerini açıkladı.  


Kaynak: DHA

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