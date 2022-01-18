İngiltere'de eski başdanışmanı Cummings, Başbakan Johnson'ı yalanladı: 'Katıldığı partiyle ilgili ilgili olarak uyarılmıştı'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Başbakanlık'ta 20 Mayıs 2020'de karantina önlemleri sırasında düzenlenen ve kendisinin de katıldığı partiyle ilgili olarak önceden uyarıldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Başbakanlık'ta 20 Mayıs 2020'de karantina önlemleri sırasında düzenlenen ve kendisinin de katıldığı partiyle ilgili olarak önceden uyarıldığını söyledi.

Cummings, kişisel blogunda yaptığı açıklamada, " Başbakan, partilerle ilgili olarak Parlamentoya yalan söyledi" dedi.

Johnson, geçen hafta Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Başbakanlık Konutu'nun bahçesindeki toplantıya, sıkı çalışan personele teşekkür etmek için gittiğini ve 25 dakika kaldığını söylemişti.

Cummings ise Johnson'ın bahçede "içkili bir parti düzenlendiğini bildiğini ve bunun kendisine söylendiğini" belirtti.

Başbakanlık ise Cumming'i yalanladı. Yapılan açıklamada, " Başbakan, bunun bir iş etkinliği olduğuna inanıyordu. Meclis'ten özür diledi. Soruşturma sona erdiğinde daha fazla açıklama yapmakta" dedi.

Cummings'e göre ise Johnson'ın özel kalem müdürü Martin Reynolds 100 personeli "Başbakanlık Konutu'nun bahçesinde sosyal mesafeli içki partisine" davet eden bir e-posta gönderdi, "çok üst düzey bir yetkili, buna davetin kuralların ihlali anlamına geldiğini belirten bir e-postayla yanıt verdi."

Cummings kendisinin de Reynolds'a davet ile kuralların çiğnendiğini söylediğini kaydetti.

'Cummings kilit bir tanık'

İşçi Partisi'nin içişlweri sözcülerinden Sarah Jones, Cummings'in iddiaları için "olağanüstü" dedi.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) Avam Kamarası Grup Başkanı Ian Blackford ise Cummings'in "kilit bir tanık" olduğunu ve Covid kısıtlamaları sırasında hükümet binalarındaki toplantılar hakkında soruşturma yürüten Sue Gray'in onu dinlemesi gerektiğini söyledi.

Açıkça Başbakan'a Johnson'a güvenmediğini söyleyen iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Andrew Bridgen ise BBC'de yayımlanan Newsnight programında yaptığı açıklamada, seçmenlerden günde 1000'den fazla e-posta aldığını söylyerek, "Ezici çoğunluk başbakanın pozisyonunu yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi" dedi.

"Sue Gray, Cummings dahil tüm tanıkları sorgulamalı" diyen Bridgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer Gray başbakanın parlamentoyu yanılttığına hükmederse, bu çok am çok ciddi bir meseleye işaret eder ve bence bu Johnson'ın kariyerinin muhtemelen sonu demektir."

Muhafazakar Parti'nin Meclis grubunda Boris Johnson hakkında güven oylaması yapılması için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.

Şu ana kadar iktidar partisinden altı milletvekili Johnson'ın istifasını istedi.