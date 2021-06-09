İngiltere'de eski başbakan başdanışmanıyla bağlantılı firmayla yapılan sözleşmenin yasa dışı olduğuna hükmedildi
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İngiltere'de eski başbakan başdanışmanıyla bağlantılı firmayla yapılan sözleşmenin yasa dışı olduğuna hükmedildi

İngiltere'de eski başbakan başdanışmanıyla bağlantılı firmayla yapılan sözleşmenin yasa dışı olduğuna hükmedildi
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere'de yüksek mahkeme, hükümetin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'le bağlantılı bir firmayla yaptığı sözleşmenin "hukuka aykırı" olduğuna karar verdi.

İngiltere'de yüksek mahkeme, hükümetin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings'le bağlantılı bir firmayla yaptığı sözleşmenin "hukuka aykırı" olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme, hükümetin, geçen yıl Cummings'in yakın arkadaşlarının yönetici olarak görev yaptığı pazar araştırma firması Public First ile Kovid-19'a ilişkin kamuoyu araştırmaları amacıyla yaptığı sözleşmenin "yasa dışı" olduğuna hükmetti.

Yargıç Finola O'Farrell, 5 Haziran 2020 tarihli yaklaşık 560 bin pound değerindeki sözleşmenin, benzer hizmetler sunan başka herhangi bir firma dikkate alınmaksızın söz konusu şirketle yapılması kararının bariz bir ön yargıya yol açtığını ve hukuka aykırı olduğunu değerlendirdi.

Dominic Cummings ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yüz yılda bir görülen bir sağlık krizinin ortasında hareket ettiğini belirterek söz konusu firmayla yapılan sözleşmeyi savundu.

İşçi Partisi milletvekillerinden Angela Rayner da kararın, hükümetin ahlaksız ve etik olmayan şekilde hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings, Johnson ve hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına geç tepki vermesi nedeniyle İngiliz halkını "feci şekilde başarısızlığa uğratmak"la suçlamıştı.

Cummings, başdanışmanlık yaptığı dönemde daha güçlü eylemler önermediği için de pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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