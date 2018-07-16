İngiltere'de Eski Bakandan 'İkinci Brexit Referandumu Yapılsın' Çağrısı

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in 'Brexit' olarak bilinen Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış planına yönelik eleştiriler artarken, Muhafazakar Parti'den eski Eğitim Bakanı Justine Greening, Brexit için ikinci bir referanduma gidilmesi çağrısında bulundu.

The Times gazetesine yazan Greening, Theresa May'in önerdiği Brexit anlaşması için 'uyduruk ve çok kötü' dedi.

Greening, 'son kararı çıkmaza giren siyasetçilerin değil, halkın alması gerektiğini' söyledi ve yapılmasını önerdiği ikinci Brexit referandumunda 'birinci ve ikinci oy tercihi' bulunması gerektiğini, böylece uzlaşı sağlanabileceğini ifade etti.

Eski bakan, Ocak ayındaki kabine revizyonundan sonra istifa etmişti.

Üç seçecek olduğunu ifade eden Greening bunları şöyle sıraladı: "Başbakan'ın anlaşması, AB'de kalmak veya Avrupa'dan anlaşma olmadan temiz bir şekilde ayrılmak."



Başbakan May'in Brexit planına karşı çıkan Brexit Bakanı David Davis ve ardından Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa etmişti.

Muhafazakar siyasetçi Greening, siyasetteki çıkmazın 'hükümette güvensizlik oyuna neden olabileceğini', muhalefetteki İşçi Partisi Jeremy Corbyn'in iktidara gelmesinin ise 'ekonomi için felaket olacağını' söyledi.

Brexit yol haritasında neler var?

Hükümet ise Brexit için hazırladığı yol haritasının 'uygulanabilir ve prensipli' olduğunu savunuyor.

Üç prensip çerçevesinde Brexit müzakerelerinin 5 temel hedefe ulaşmayı amaçlayacağı ifade ediliyor:

Ekonomi: AB ile geleceğe dönük refahı artırmayı amaçlayan geniş ve derin bir işbirliği ilişkisinin kurulması… AB ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerde yaşanabilecek aksaklıkların asgari düzeye indirilmesi. AB ve İngiltere vatandaşlarının işlerinin korunması ve aynı zamanda da İngiltere'nin AB dışındaki olası ticari işbirliklerine yönelik kendi kararlarını alabilmesi. Kişilerin serbest dolaşımı: Yeni göç sistemiyle kişilerin serbest dolaşımının sonlandırılması. Balıkçılık ve tarım sektörlerine verilen desteğin kurulacak "Paylaştırılmış Refah Fonu" ile desteklemeye devam edilmesi. Kuzey İrlanda: Kuzey İrlanda barış sürecinin korunması. İrlanda Cumhuriyeti ile yoğun kontrollü gümrük kontrollerinden kaçınılması. Birleşik Krallığın anayasal bütünlüğünün korunması. Demokrasi: AB'den ayrılarak İngiltere'nin bağımsızlığını pekiştirmesi. İngiltere'nin dünyadaki yeri: Özgürlükler ve açık piyasa ekonomisi gibi genel prensiplerin dünya genelinde desteklenmesi.