İngiltere'de Enflasyon Yüzde 2,5'e Geriledi

İngiltere'de mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede mart ayında TÜFE yıllık bazda yüzde 2,7 olan beklentinin altında kalarak yüzde 2,5 artış gösterdi.

Bir önceki ayda (şubat) yıllık bazda TÜFE yüzde 2,7 artış kaydetmişti.

İngiltere'de mart ayında TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,3 olan beklentinin altında kalarak 0,1 artış gösterdi.

Ülkede mart ayında çekirdek TÜFE de yıllık bazda yüzde 2,3 artış kaydetti.

İngiltere'de mart ayında perakende fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,3, artış kaydetti.

Ülkede mart ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış gösterdi.

ONS açıklamasında İngiltere'de mart ayında enflasyon baskının azalmasına gerekçe olarak kadın giyim fiyatlarının geçen yıla oranla daha az yükselmiş olması gösterildi.

Uzmanlara göre İngiltere'de mart ayında enflasyon artışının hız kesmesi hane halkı gelirleri üzerinde devam eden baskının sona erdiği yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Ekonomistlerin genel beklentisi ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) son verilerin ışığında önümüzdeki ay politika faizini yüzde 0,5'ten yüzde 0,75'e çıkarabileceği yönünde.