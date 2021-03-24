İngiltere'de enflasyon şubatta yüzde 0,4'e geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere'de enflasyon şubatta yüzde 0,4'e geriledi

24.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:59
İngiltere'de enflasyon şubatta yüzde 0,4'e geriledi

İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 0,4'e indi.

İngiltere'de enflasyon geçen ay yüzde 0,4'e indi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede yüzde 0,72 olan enflasyonun, şubatta yüzde 0,4'e gerilediği belirtilerek, enflasyonun düşüşünde giyim ve ikinci el araç fiyatlarındaki azalışın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ONS Analisti Jonathan Athow, normal koşullarda şubatın enflasyonda artışın yaşandığı bir ay olduğunu belirterek, "Salgının etkisiyle standart mevsimsel hareketler bozuldu." ifadesini kullandı.

Pantheon Macroeconomics'in İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs ise şubat ayındaki gerilemeye karşın bu yılın geri kalanında enflasyonun yüzde 2 seviyesini aşmasını beklediğini kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2021'in bahar aylarında enflasyonun BoE'nin hedef seviyesi olan yüzde 2'ye doğru yükselmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Binnur Kaya Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'de enflasyon şubatta yüzde 0,4'e geriledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:00:21. #1.16#
title