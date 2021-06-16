İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2,1 arttı
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İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2,1 arttı

İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2,1 arttı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

İngiltere'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2021 yılının mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti.

Ülkede bir önceki ayda (nisan) TÜFE yüzde 1,5'lik artış göstermişti.

Mayıs ayına ilişkin ekonomistlerin beklentisi ise yüzde 1,8 artış kaydetmesi yönündeydi.

İngiltere'de verilerle birlikte enflasyon İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Başekonomisti Grant Fitzner, "Enflasyon mayıs ayında yeniden artarak 2019 yılının yaz döneminden bu yana ilk kez yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı." İfadesini kullandı.

Fitzner, "Mayıs ayında enflasyonda görülen artışta akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Sezon indirimlerinin azalmasıyla artan giyim fiyatları da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2,1 arttı - Haberler Ekonomi
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