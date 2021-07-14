İngiltere'de enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İngiltere'de enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere'de enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde arttı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

İngiltere'de enflasyon geçen ay beklentilerin üzerindeki yükselişle yüzde 2,5 arttı.

İngiltere'de enflasyon geçen ay beklentilerin üzerindeki yükselişle yüzde 2,5 arttı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen ay Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

İngiltere'de TÜFE mayısta yüzde 2,1 artmıştı.

ONS Ulusal İstatistik Başkan Yardımcısı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay enflasyonda beklentilerin üzerindeki artışın gıda ve ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını belirterek, "Artışın bir kısmı, enflasyonu artırmaya devam eden artan yakıt fiyatları gibi geçici etkilerden kaynaklanmaktadır. Ancak bunun çoğu, fiyatların pandeminin başlarında düşük seviyelerden toparlanmasından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonda yüzde 2 hedefini korumaya devam ediyor.

Bankanın Parasal Politika Komitesi (MPC), daha önce enflasyondaki artışın geçici olduğunu belirterek, enflasyonun yüzde 3 seviyesini gördükten sonra yeniden düşüşe geçeceğini duyurmuştu.

Merkezi Londra'da bulunan Pantheon Economics'in İngiltere ekonomisti Samuel Tombs, enflasyondaki artışa rağmen bankanın politika faizini gelecek sene de yüzde 0,1 ile rekor seviyede düşük sevide tutmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Tolga Akış Sezen Aksu Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İngiltere'de enflasyon haziranda beklentilerin üzerinde arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 13:50:32. #1.15#

title